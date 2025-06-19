Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радиостанции Судного дня»

Роскомнадзор впервые прокомментировал работу радиостанции «УВБ-76», известной также как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка». Об этом сообщает RT cо ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Согласно постановлению Правительства РФ, радиодиапазон, в который входит частота «Жужжалки» (4625 кГц), предназначен для «совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения». В теории это означает, что на данной частоте может вещать любое физическое лицо.

Однако в Роскомнадзоре в ответ на запрос телеканала заявили, что данные о пользователе этой радиочастоты не являются общедоступными.

«Информация о пользователе радиочастотного спектра, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной», – пояснили в ведомстве.

Точная дата начала вещания «Радиостанции Судного дня» неизвестна – предполагается, что впервые она вышла в эфир в 1975 году. Большую часть времени станция транслирует маркер канала – короткий жужжащий звук, повторяющийся примерно 25 раз в минуту. Однако иногда маркер прерывается и происходит передача зашифрованных сообщений на русском языке. Вещание производится непрерывно. Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного – «УЗБ-76».

Неоднократно в Сети и СМИ звучали предположения, что радиостанция связана с российскими ядерными силами (в частности, является частью системы «Периметр», ответственной за нанесение ответного ядерного удара). Официально возможные функции станции не комментировались, но отставные российские военные отрицали связь частоты с ядерными силами РФ.

При этом передача зашифрованных сообщений коррелирует с различными мировыми политическими событиями, на что не раз обращали внимание как обычные радиолюбители, так и эксперты. По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», последний раз станция передавала шифровки 17 июня: НЖТИ 31553 ДУЭТОТИП 6855 6414 (в 12:40 по Москве) и НЖТИ 97010 БОМЖОКРЕМ 1172 2408 (в 14:34).