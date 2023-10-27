Роскомнадзор внес видеоигру в реестр распространителей информации

Роскомнадзор внес сингапурскую компанию Proxima Beta в реестр организаторов распространения информации, вместе с ней в перечень попала видеоигра издателя PUBG Mobile. Их зарегистрировали еще 22 сентября, следует из реестра ведомства.

«Это требуется для содействия компании в "выполнении мер, предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности"‎», – сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

Напомним, что реестр организаторов распространения информации в интернете был создан в 2014 году. Входящие в реестр компании обязаны хранить данные о действиях пользователей в течение года, а содержимое сообщений – до шести месяцев, а также передавать их по запросу правоохранительных органов. В частности, в реестр внесены сервисы компаний «Яндекс», VK, Rambler и другие.