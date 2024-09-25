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Роскомнадзор включит три телеканала «Татмедиа» в список обязательных и общедоступных
Три телеканала АО «Татмедиа» вошли в число муниципальных обязательных общедоступных телеканалов в муниципалитетах Татарстана. Соответствующее решение было принято на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.
В Набережных Челнах вещать на 22-й кнопке будет «Чаллы — ТВ», в Нижнекамском районе — Нижнекамская телерадиокомпания (НТР), а в Альметьевском — «ЮВТ-24».
Если в Челнах и Нижнекамске филиалы «Татмедиа» были единственными претендентами, то в Альметьевске помимо «ЮВТ-24» на 22-ю кнопку претендовала телекомпания «Луч».
Закон, закрепляющий 22-ю позицию в третьем мультиплексе за муниципальными обязательными общедоступными телеканалами, был принят еще в 2019 году. С этого момента операторы кабельных сетей обязаны транслировать признанные таковыми каналы на 22-й кнопке. Инициатива была нацелена на сохранение доступа граждан к местным новостям на фоне прекращения аналогового эфирного вещания и высоких расценок за попадание в кабельные сети.
В каждом муниципальном образовании выбирается телеканал, продукция которого содержит не менее 75% национальной продукции СМИ и минимум 20% от общего времени вещания уделено программам, «освещающим вопросы местного значения». Последние обязаны транслироваться только на территории соответствующего муниципалитета.
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