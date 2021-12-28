Роскомнадзор включил Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор включил стриминговый сервис Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Внесен в реестр Netflix был сегодня, 28 декабря. В качестве владельца ресурса указано ООО «Развлекательный онлайн-сервис». Единственным учредителем этой компании является АО «Национальная Медиа Группа». Соответствующий медиахолдинг с сентября 2020 года выступает в качестве оператора онлайн-сервиса в России.

В реестр видеосервисов включены сервисы, которые посещают более 100 тыс. интернет-пользователей из РФ в сутки. Их владельцы обязаны соблюдать российские законы.

В частности, это означает запрет на распространение материалов, оправдывающих терроризм, и других экстремистских материалов, а также на пропаганду порнографии, культа насилия и жестокости. Также на этих сервисах должна отсутствовать нецензурная брань. Под запретом и информация, которую отечественное законодательство рассматривает как причиняющую вред здоровью и развитию детей.

Кроме того, владельцем внесенного в реестр сервиса может быть лишь российское юридическое лицо. Доля иностранцев не может превышать 20% (впрочем, большую долю может согласовать правительственная комиссия). Российский Netflix не нарушает этого правила.

Как писала ранее газета «Ведомости», Ассоциация интернет-видео, объединяющая крупнейшие отечественные онлайн-кинотеатры, попросила Роскомнадзор провести проверку российского филиала Netflix и включить его в реестр аудиовизуальных сервисов.