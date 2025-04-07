Роскомнадзор сообщил о возможном ограничении работы зарубежных хостинг-провайдеров

Роскомнадзор может ограничить работы иностранных провайдеров хостинга. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства, сославшись на риски для отечественных интернет-ресурсов, сообщает ТАСС.

В РКН напомнили о существовании закона №406-ФЗ, подписанного Президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля 2023 года. Он, в частности, требует от хостинг-провайдеров взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования для противодействия DdoS-атакам и участвовать в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета, а также подать заявку на включение в реестр провайдеров хостинга. Но ряд зарубежных компаний не выполнили эти требования, признали в ведомстве.

«С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях этих компаний, работа таких провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ. В таком случае они не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям», – проинформировали в Роскомнадзоре.

В РКН также указали на угрозы, которые, по его оценке, связаны с размещением ресурсов на мощностях иностранных фирм. Среди них – возможность разрыва сотрудничества по политическим причинам или из-за внутреннего решения, отсутствие гарантии защиты информации от несанкционированного доступа, гипотетическое использование сайтов для обхода блокировок («например, для распространения запрещенного контента»).

«Роскомнадзор рекомендует размещать сайты на мощностях организаций, добросовестно выполняющих российские законы и включенных в реестр провайдеров хостинга», – резюмировали в надзорном ведомстве.

Ранее РКН неоднократно объяснял сбои в работе российских сервисов использованием иностранной серверной инфраструктуры и советовал пользоваться мощностями отечественных хостинг-провайдеров.