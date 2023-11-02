Роскомнадзор РТ: В этом году заблокировано более 75 тыс. сайтов с детской порнографией

В этом году выявлено и заблокировано более 75 тыс. сайтов с детской порнографией, свыше 31 тыс. сайтов суицидальной направленности, более 37 тыс. сайтов с материалами экстремистского и террористического характера. Об этом сообщил руководитель Управления Роскомнадзора по РТ Юрий Никитин на 48-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Стоит задача — максимально быстро пресекать распространение информации, которая нарушает законодательство», — заявил спикер.

Никитин добавил, что в настоящее время актуальной также является проблема утечки персональных данных. За 2022–2023 годы количество «утечек» значительно возросло, подчеркнул он.

«Базы данных, полученные незаконным путем, могут использоваться мошенниками, хакерами, наносить не только серьезный экономический ущерб, но и использоваться в противоправных целях», — отметил руководитель управления.

В связи с этим подготовлено несколько законопроектов, которые усилят меры ответственности в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных. Соответствующие проекты законов сейчас находятся на рассмотрении в Государственной Думе.