Роскомнадзор расследует утечку сразу 500 млн записей о россиянах

С начала текущего 2024 года в интернет утекли свыше 510 млн записей о гражданах России, причем 500 млн из них оказались скомпрометированы в результате одного инцидента. Об этом рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер, передает ТАСС.

«Всего утекло 510 млн, из них 500 [млн] — это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», — пояснил собеседник агентства.

При этом, если сравнивать 2022 и 2023 годы, число случаев компрометации данных увеличилось, хотя объем самих утечек уменьшился. «А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», — констатировал представитель РКН.

Всего за 2023 год Роскомнадзор зарегистрировал 168 утечек персональных данных, в Сеть попали примерно 300 млн записей о гражданах РФ. Вместе с тем за 2022-й с момента начала специальной военной операции в интернет попали 600 млн записей о россиянах, тогда как зафиксировано было свыше 140 утечек.

Вагнер также обратил внимание на то, что компании, которые скрывают информацию об утечках персональных данных, мешают РКН оперативно принимать меры и сокращать масштабы последствий подобных инцидентов.

Замглавы ведомства в связи с этим напомнил, что ответственность за утечку сведений возлагается не только на оператора персональных данных, но и на IT-компанию, которая проводила аудит и настраивала работу информационной системы защиты.