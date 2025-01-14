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Роскомнадзор: Работа Рунета восстановлена после сбоя
Работу Рунета, которая была на короткое время нарушена, восстановили. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора, чей ответ приводит ТАСС.
По данным ведомства, сотрудники установили кратковременное нарушение связности. Но сейчас дежурные службы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования работу сети восстановили.
Сетевой связностью, как объяснил Роскомнадзор, называют степень взаимодействия между сетями разных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика.
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