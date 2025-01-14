Роскомнадзор: Работа Рунета восстановлена после сбоя

Работу Рунета, которая была на короткое время нарушена, восстановили. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора, чей ответ приводит ТАСС.

По данным ведомства, сотрудники установили кратковременное нарушение связности. Но сейчас дежурные службы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования работу сети восстановили.

Сетевой связностью, как объяснил Роскомнадзор, называют степень взаимодействия между сетями разных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика.