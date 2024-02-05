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Роскомнадзор прокомментировал новость о запрете VPN в России с 1 марта
В России запрещены средства для обхода блокировок, а с 1 марта в стране вступит в силу закон, ограничивающий доступ к материалам о них. Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщает ТАСС.
В ведомстве напомнили, что сами сервисы, которые дают пользователям доступ к запрещенному контенту в обход блокировок, попали под запрет еще в 2020 году. «VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — объяснили в Роскомнадзоре в ответ на заявление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Таким образом, со следующего месяца будет ограничен и доступ к материалам, в которых популяризируются подобные сервисы.
Напомним, что ранее в СМИ появилось заявление Мизулиной о запрете VPN-сервисов в России, который вступает в силу с 1 марта.
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