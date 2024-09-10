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Роскомнадзор продолжит развивать технологии для борьбы с VPN-сервисами
О продолжении развития используемых технологий и систем противодействия распространению запрещенной информации, заявили Роскомнадзороре.
Таким образом ведомство отреагировало на информацию о просьбе чиновников США к крупнейшим американским интернет-компаниям о расширении пропускной способности подконтрольных Белому Дому и работающих в РФ VPN-сервисов.
В Роскомнадзороре напомнили о противозаконности использования в России программ для обхода ограничений доступа к запрещенному в стране контенту. Кроме того, действует запрет и на распространение информации, которая рекламирует или популяризирует подобные сервисы.
Также в ведомстве сделали акцент на антироссийскую политику крупнейших американских интернет-ресурсов, которые отказываются выполнять запросы органов РФ на удаление запрещенной информации.
«Эти же компании теперь мобилизуются американской администрацией для улучшения работы сервисов обхода ограничений доступа к запрещенной информации», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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