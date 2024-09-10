Роскомнадзор продолжит развивать технологии для борьбы с VPN-сервисами

О продолжении развития используемых технологий и систем противодействия распространению запрещенной информации, заявили Роскомнадзороре.

Таким образом ведомство отреагировало на информацию о просьбе чиновников США к крупнейшим американским интернет-компаниям о расширении пропускной способности подконтрольных Белому Дому и работающих в РФ VPN-сервисов.

В Роскомнадзороре напомнили о противозаконности использования в России программ для обхода ограничений доступа к запрещенному в стране контенту. Кроме того, действует запрет и на распространение информации, которая рекламирует или популяризирует подобные сервисы.

Также в ведомстве сделали акцент на антироссийскую политику крупнейших американских интернет-ресурсов, которые отказываются выполнять запросы органов РФ на удаление запрещенной информации.

«Эти же компании теперь мобилизуются американской администрацией для улучшения работы сервисов обхода ограничений доступа к запрещенной информации», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.