Роскомнадзор предупредил о рисках установки приложений из непроверенных источников

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Многие жители России продолжают устанавливать мобильные приложения из непроверенных источников, что может привести к утечке персональных данных. Об этом заявил Роскомнадзор. В ведомстве рекомендуют загружать программы только через проверенные онлайн-магазины, передает «ТАСС».

Пользователи по-прежнему скачивают приложения со сторонних ресурсов и тем самым подвергают риску свои устройства и личную информацию. По мнению регулятора, именно поэтому важно устанавливать приложения только из надежных магазинов.

В ведомстве отдельно отметили безопасность отечественного магазина приложений RuStore. Там сообщили, что все программы в каталоге проходят двухэтапную проверку. Сначала они автоматически сканируются с использованием технологий Лаборатории Касперского, после чего проводится ручная модерация со стороны самой площадки.

Кроме того, в RuStore действует система постмодерации. В Роскомнадзоре считают, что благодаря этому в официальном каталоге исключается появление фишинговых приложений.

Также в ведомстве отметили, что решения уполномоченных органов о наличии мошеннического программного обеспечения в RuStore не поступали.