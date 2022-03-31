Роскомнадзор предоставил радио «Искатель» частоту в Челнах

Радио «Искатель» возвращается в Набережные Челны после двухлетнего перерыва. Накануне, компания «Корделия-медиа» (юрлицо радиостанции) выиграла конкурс на право вещать в автограде.

Судя по сообщению Роскомнадзора, «Искатель» появится на частоте 94,0 FM. Федеральная конкурсная комиссия (ФКК) по телерадиовещанию определила победителей соответствующего конкурса 30 марта.

На сайте радиостанции также сообщается, что скоро вещание в Челнах возобновится.

Кроме того, частоту 94,7 FM в Набережных Челнах получила компания «ГПМ Радио» («дочка» холдинга «Газпром-Медиа»), управляющая брендами «Авторадио», «Радио Energy» , «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио».

В августе 2020 года радио «Искатель» уступило свои частоты в Казани (93,1 FM) и Челнах (90,2 FM) станции «Тартип», специализирующейся на татарской культуре.

С тех пор станция возобновила вещание в Казани на новой частоте. Также «Искатель» транслируется в Альметьевске.