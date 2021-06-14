Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать ролик о дискриминации «Спутника V»

Роскомнадзор обнаружил, что YouTube наложил ограничения на ролик, посвященный дискриминации российской вакцины «Спутник V». Письмо с требованиями о снятии блокировки было направлено в компанию Google LLC, которой принадлежит видеохостинг.

Заблокированный материал освещает проблемы пандемии Covid-19, а также рассказывает о том, какие препятствия для препарата создаются за рубежом. Ограничивая доступ к видео, Google нарушает ключевые принципы свободного распространения данных, а также беспрепятственного доступа к ним, считают в Роскомнадзоре.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи на канале „Депутат Слуцкий“», — говорится в сообщении ведомства.