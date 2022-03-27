Роскомнадзор потребовал от администрации YouTube восстановить доступ к каналу главы Крыма

Роскомнадзор обратился к администрации видеохостинга YouTube и потребовал восстановить доступ к официальному каналу главы Крыма Сергея Аксенова в кратчайшие сроки. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Ведомство попросило также объяснить причину ограничений.

«24 марта Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube (принадлежит американской компании Google LLC) в кратчайшие сроки восстановить доступ к официальному каналу главы Республики Крым С. В. Аксенова и объяснить причину наложенных ограничений», — говорится в тексте.

Ранее Аксенов сообщил в своем Telegram-канале о том, что администрация видеохостинга ограничила доступ к его каналу. В Роскомнадзоре напомнили, что такие действия YouTube «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что видеохостинг YouTube разблокировал российские каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд».