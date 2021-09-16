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Ру Тат
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16 сентября 2021  13:00

Роскомнадзор назвал ложными сообщения о блокировке сервиса Google Docs в РФ

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Зарубежный сервис Google Docs, о блокировке которого ранее сообщили СМИ, доступен на территории России. Об этом сообщили в Роскомнадзоре, передает РИА Новости.

 «Указанные зарубежные интернет-сервисы доступны на территории РФ. Рекомендуем российским СМИ самостоятельно проверять информацию перед публикацией», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре также посоветовали задавать вопросы о проблемах с работой зарубежных сервисов непосредственно их владельцам.

Ранее в СМИ появилась информация, что доступ к сервису Google Docs оказался заблокирован в некоторых регионах России. Первыми на проблему обратили внимание специалисты по информационной безопасности.

#роскомнадзор
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