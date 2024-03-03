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Общество 3 марта 2024 20:45

Роскомнадзор ограничил доступ к словарю жестовых языков Spread the Sign

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Пользователям из России ограничен доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign. Решение было принято Роскомнадзором.

На сервисе РКН, предназначенном для проверки ограничений доступа, причина блокировки не уточняется.

#блокировка сайтов #роскомнадзор
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