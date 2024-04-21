Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Репортеры без границ»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ». Об этом сообщает ТАСС. Причины ограничения не указаны

Согласно данным сервиса ведомства, доступ ограничивается к сайту rsf.org.

«Репортеры без границ» – международная неправительственная организация, целью которой является защита журналистов и сотрудников медиа индустрии. Она была основана в 1985 году в Монпелье. Центральный офис базируется в Париже.