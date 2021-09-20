Роскомнадзор напомнил операторам РТ об особенностях работы с персональными данными

Операторы, осуществляющие обработку персональных данных, но не зарегистрированные в реестре операторов, должны направить в Роскомнадзор уведомление об обработке. Об этом напоминает пресс-служба татарстанского управления ведомства.

Это необходимо в соответствии с требованиями части 4 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Кроме того, оператором следует дополнительно указывать сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ. Это требование действует начиная с 1 сентября 2015 года.

Операторы, зарегистрированные в Реестре операторов персональных данных до 1 июля 2011 года, обязаны были направить в Роскомнадзор через его территориальные органы информационное письмо о внесении изменений в сведения об операторе в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных не позднее 1 января 2013-го.

С 1 сентября 2015 года такие компании также должны отчитываться о внесении изменений в сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ (http://16.rkn.gov.ru/directions/personal-data/p10197/).

Роскомнадзор в связи с этим обратил внимание на то, что за непредставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган информации по запросу установлена административная ответственность согласно статье 19.7 КоАП РФ.

На территории Татарстана операторы должны отправлять свои уведомления по адресу: Казань, ул. Гарифьянова, д. 28а, 420138, а/я 25. Телефоны для справок: 8 (843) 528-04-13 или 528-04-32. Адрес электронной почты: onopd@gsnrt.ru. Сайт: http://16.rkn.gov.ru/directions/personal-data/formy-dokumentov/.