Роскомнадзор: Discord заблокирован на территории России

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord на территории РФ за нарушение требований российского законодательства. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

В РКН уточнили, что речь идет о нормах, «выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков», а также о размещении на платформе противоправной информации.

Российские пользователи сегодня с самого утра жаловались на сбой в работе Discord. Сначала о проблемах с мессенджером сообщили жители Дальнего Востока.

Еще 27 сентября газета «Коммерсантъ» написала, что Discord может быть заблокирован в России. Незадолго до этого Роскомнадзор вынес пять новых решений о нарушении мессенджером законодательства.

Discord — система обмена сообщениями с поддержкой видеоконференций, предназначенная для использования различными сообществами по интересам. Мессенджер наиболее популярен у геймеров и учащихся. Используют его также представители криптоиндустрии.