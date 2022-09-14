Роскомнадзор: Более 230 млн записей с личными данными россиян утекли в сеть

По данным Роскомнадзора, с начала года произошло уже не менее 60 крупных утечек персональных данных, содержащих более 230 млн записей с личной информацией граждан. Речь идет не только о фамилии, адресе и телефоне, но и данных о поведенческих особенностях, потребительских предпочтениях людей. РКН предложил ужесточить штрафы за слив такой информации в сеть.

Подобные утечки позволяют злоумышленникам использовать данные для мошеннических действий, буллинга, диффамации и иных правонарушений, в том числе вовлечения в противоправные действия. В РКН полагают, что необходимо повысить ответственность за случаи незаконного использования персональных данных граждан и криминализировать действия тех, кто крадет личную информацию.

«Незаконными являются действия тех людей, которые используют украденные данные, не имея подтверждения их законного происхождения и права использования. Необходима соответствующая ответственность за подобные деяния», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В числе прочего, предлагается увеличить штрафы для тех, кто допустил компрометацию законно собранных персональных данных. Соответствующий законопроект, который устанавливает размер штрафа исходя из выручки компаний, уже разрабатывается ведомствами. Безопасность персональных данных может быть повышена, если оператор будет подтверждать госорганам соблюдение необходимых требований еще до начала их обработки, уверены в РКН.