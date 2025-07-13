Роскадастр: 67 городов России имеют повторяющиеся названия

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В России насчитывается 67 городов с одинаковыми названиями — всего 31 дублирующееся наименование. Об этом сообщили РИА Новости в Роскадастре.

«В России насчитывается более 1 250 городов, из них 67 городов имеют повторяющиеся названия (31 название)», — говорится в сообщении.

Среди наиболее часто встречающихся наименований — Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск. Например, по три города с названием Александровск находятся в Пермском крае, Мурманской области и ЛНР. Столько же Кировсков зарегистрировано в Ленинградской и Мурманской областях, а также в ЛНР.

Три Красноармейска расположены в Московской и Саратовской областях и в ДНР. Аналогичная ситуация с Приморском (в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях) и Советском (в Кировской, Калининградской и Тульской областях).

Также в разных регионах страны по два раза повторяются такие названия, как Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино.