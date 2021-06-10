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Ру Тат
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10 июня 2021  12:18

Роскачество в ходе проверки нашло плесень в мороженом

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В ходе проверки торговых марок шоколадного пломбира Роскачество обнаружило в двух из них следы плесени. В четырех нашли небольшое количество дрожжей. Об этом сообщает радио Sputnik.
Также был обнаружен еще один неполезный ингредиент — растительные жиры. 
«Результаты исследования показали, что из двадцати марок шоколадного пломбира продукция трех обладает признаками фальсификации, то есть высока вероятность, что при изготовлении этого мороженого производитель использовал ингредиенты с растительными жирами», — сказано в сообщении от Роскачества. 
Тяжелых металлов, радионуклидов, бактерий группы кишечной палочки и антибиотиков выявлено не было.
Всего было проверено 20 марок мороженого, одна из которых белорусского производства. Самыми вкусными признали три марки, самую высокую оценку получили пять производителей.

#проверки #мороженое #роскачество
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