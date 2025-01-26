Роскачество: россиян ждет уголовное преследование за продажу банковской карты

Россияне, которые продают собственные банковские карты, зачастую становятся жертвами мошенников. Помимо этого, такие действия могут создать проблемы с последующим трудоустройством, а наиболее серьезным последствием является уголовная ответственность, сообщает центр финансовой экспертизы Роскачества.

Как передает РИА Новости, в различных группах в Telegram и игровых чатах нередко встречаются объявления о покупке банковских карт. Мошенники могут снять все деньги с такой карты, а затем оформить на ее владельца кредит, выплаты по которому лягут на него же. В процессе устройства на работу служба безопасности компании может узнать об участии человека в мошеннической схеме, что станет основанием для отказа в приеме на работу. Самое серьезное последствие – уголовное преследование, и доказать невиновность будет крайне сложно.

Специалисты центра отмечают, что мошенники приобретают банковские карты для получения кредитов, участия в финансовых пирамидах или отмывания незаконно полученных средств. Иногда покупается лишь доступ к онлайн-банкингу, однако бывают случаи покупки полного набора, включающего пластиковую карту и сим-карту с привязанным телефонным номером.

Несмотря на отсутствие прямого запрета на продажу карт, покупатели нарушают условия договора с банком, запрещающие передачу личных данных третьим лицам, включая PIN-код, пароли от интернет-банка, CVV и контрольные вопросы. За нарушение этих правил банк вправе заблокировать карту.

Эксперты Роскачества рекомендуют, если карта была продана, следует немедленно обратиться в банк для блокировки карты и смены пароля в личном кабинете.