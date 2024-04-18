Роскачество предупредило татарстанцев о мошенничестве с выплатами ветеранам к 9 Мая

Ко Дню Победы мошенники начали создавать поддельные сайты, обещающие компенсации ветеранам и их семьям. На этот раз мошенники использовали для поддельных сайтов логотип Роскачества и оформление портала умного покупателя. Роскачество не имеет никакого отношения к этим подделкам, отметили в пресс-службе ведомства.

Аферисты обещают единоразовую денежную компенсацию от 50 тыс. до 300 тыс. рублей к празднованию 9 Мая. Однако для того, чтобы попасть в «реестр», необходимо оплатить стоимость юридических услуг. Далее пользователь переходит на сайт, куда требуется ввести свои платежные реквизиты и перевести мошенникам деньги.

«К праздникам, как и к распродажам, памятным датам и прочим акциям, злоумышленники всегда подходят с ответственностью и каждый раз расширяют свои сети. Чтобы не попадаться в них, необходимо следовать простым правилам – не доверять информации размещенной на информационной площадке, а также проверять ее на официальных ресурсах. Поэтому о любых полагающихся выплатах узнавайте в соответствующих учреждениях и не вводите данные банковских карт на сомнительных сайтах, ведь есть риск не только перевести сравнительно небольшую сумму аферистам, но и вообще лишиться всех сбережений», – отметил руководитель Центра цифровой безопасности Роскачества Сергей Кузьменко.

В настоящее время фишинговые сайты мошенников уже заблокированы.