Роскачество предупредило о рисках при невыплате рассрочки на маркетплейсах

Покупатели, выбирающие оплату товаров в рассрочку на маркетплейсах, должны внимательно относиться к условиям таких сделок. В Роскачестве рассказали RT, какие последствия могут возникнуть в случае несвоевременного внесения платежей.

Как пояснили специалисты, суть рассрочки заключается в равномерном разделении стоимости товара — обычно на четыре части. При покупке оплачивается только первый взнос, а оставшиеся суммы автоматически списываются с банковской карты клиента через определённые промежутки времени — например, раз в две недели. Такой формат чаще всего оформляется через публичную оферту, которая приравнивается к договору поручения.

Перед тем как воспользоваться подобной услугой, эксперты советуют изучить условия, указанные в оферте, а также ознакомиться с образцом договора, размещённым, как правило, внизу страницы сайта.

Если на дату очередного списания на счёте покупателя не окажется необходимой суммы, система, как правило, даёт несколько дней для устранения проблемы. Кроме того, возможна попытка списания средств с других карт, прикреплённых к аккаунту пользователя.

В случае окончательной просрочки сервисы могут применить штрафные санкции: в виде фиксированной суммы, процента от суммы платежа или начисления пени за каждый день задержки. Иногда допускается выплата штрафа по частям, что может упростить погашение долга.

Если же пользователь полностью уклоняется от выплат, его могут внести в чёрный список, лишив возможности использовать рассрочку в будущем. В некоторых случаях задолженность передаётся на взыскание в суд или коллекторским агентствам. Также информация о нарушении обязательств может быть направлена в бюро кредитных историй.

Особое внимание стоит уделить ситуациям, когда рассрочка оформлена через микрофинансовые организации. По закону в этом случае строго ограничены размеры возможных штрафов: общая неустойка не должна превышать 20% годовых от суммы просрочки, а ежедневный штраф — 0,1%.

Если клиент не гасит задолженность, представители МФО выходят с ним на связь, выясняют причины и требуют немедленной оплаты. При отсутствии результата возможна передача долга коллекторам, подчеркнули в Роскачестве.