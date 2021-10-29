Роскачество предупредило о мошенничестве с выплатами во время нерабочих дней

Период нерабочих дней может вызвать в России волну мошенничеств с «письмами счастья» о различных выплатах и «инициативах Правительства». Об этом предупреждает Роскачество.

«Есть риск, что в период нерабочих дней мошенники вновь будут эксплуатировать „ковидную тему“ и имитировать послания об инициативах Правительства, например о выплатах населению, либо маскировать фишинговые письма под важные новости (по типу — „ситуация с локдауном в вашем городе, важные изменения — переходите по ссылке“). Содержание письма может быть очень заманчивым», — говорится в сообщении пресс-службы.

Роскачество призывает россиян не верить обещаниям легкого заработка либо инвестиций и не переходить по подозрительным ссылкам, особенно распространяемым в мессенджерах, и не пересылать их знакомым. Также стоит быть внимательными при скачивании мобильных приложений и проверять запрашиваемые расширения.

Напомним, что для борьбы с пандемией по стране с 30 октября по указу Президента РФ Владимира Путина вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы. В ряде регионов, где наблюдается сложная обстановка по коронавирусу, ограничения уже вступили в силу.