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Ру Тат
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Экономика
10 ноября 2022  07:38

Роскачество поможет удешевить экспорт халяльной продукции из России

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В России создадут единый орган для сертификации халяльной продукции. Такой центр компетенций появится при Роскачестве, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол собрания учредителей ведомства.

В издании напомнили, что сейчас сертификация халяльной продукции в России необязательна, единого органа для прохождения процедуры нет. Однако это приносит дополнительные трудности и затраты для экспортеров, поставляющих продукцию в исламские страны. Так, для продажи халяльных мяса и птицы им приходится проходить сертификацию по стандартам импортеров.

Новый орган же поможет им с оформлением сертификатов и продвижением товаров за рубеж. Это позволит расширить географию поставок, а также снизить расходы производителей.

#халяль
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