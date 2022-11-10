Роскачество поможет удешевить экспорт халяльной продукции из России

В России создадут единый орган для сертификации халяльной продукции. Такой центр компетенций появится при Роскачестве, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол собрания учредителей ведомства.

В издании напомнили, что сейчас сертификация халяльной продукции в России необязательна, единого органа для прохождения процедуры нет. Однако это приносит дополнительные трудности и затраты для экспортеров, поставляющих продукцию в исламские страны. Так, для продажи халяльных мяса и птицы им приходится проходить сертификацию по стандартам импортеров.

Новый орган же поможет им с оформлением сертификатов и продвижением товаров за рубеж. Это позволит расширить географию поставок, а также снизить расходы производителей.