Общество 10 марта 2026 08:48

Роскачество объяснило, когда работник обязан возместить ущерб за порчу имущества

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Размер взыскания с работника за повреждение имущества работодателя зависит от того, был ли ущерб причинен умышленно или по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества, передает «RT».

Специалисты напомнили, что нормы материальной ответственности работников закреплены в ТК РФ. Полная материальная ответственность наступает, если ущерб был причинен, например, в состоянии опьянения или в результате правонарушения. В таких случаях работодатель вправе взыскать с сотрудника сумму ущерба, но не более его среднего месячного заработка, как это предусмотрено статьей 241 кодекса.

При этом работодатель может учитывать обстоятельства, при которых было повреждено имущество. В зависимости от ситуации он имеет право полностью или частично отказаться от взыскания ущерба.

В Роскачестве также пояснили, что процедура взыскания строго регламентирована. Работодатель обязан провести служебное расследование, получить от сотрудника письменное объяснение и издать соответствующий приказ о взыскании. Просто удержать сумму ущерба из заработной платы нельзя.

В свою очередь работник имеет право обжаловать решение работодателя в суде или в государственной инспекции труда.

#работа #штрафы
