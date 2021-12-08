Роскачество объяснило, как выбрать качественные и сладкие мандарины

Один из важных критериев при выборе мандарина — это наличие воздуха между кожурой и мякотью. Однако если его слишком много, то это уже можно считать недостатком, рассказала агентству «Прайм» начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова.

Специалист напомнила, что некоторые фрукты могут быть обработаны воском, который можно легко смыть теплой водой — это не является недостатком. А вот останавливать выбор на подмерзших мандаринах не стоит, так как в них значительно ниже концентрация витаминов.

«Имейте в виду: если мандарины подмерзшие, значит, и особой пользы иммунитету они не принесут», — заметила эксперт.

По ее словам, окраска кожуры не может быть основанием для выбора фрукта. Некоторые мандарины могут быть спелыми и сладкими даже с зеленой кожурой.

Котельникова добавила, что, как и другие сладкие фрукты, мандарины стоит есть с осторожностью — в них имеется много сахара (фруктозы). Из полезных свойств она назвала уменьшение тромбообразований и положительное влияние на работу ЖКТ из-за растительной клетчатки.