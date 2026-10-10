Роскачество объяснило, как получить компенсацию за вред питомцу в ветклинике

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Если после лечения в ветеринарной клинике питомцу причинили вред, владельцу прежде всего нужно зафиксировать обстоятельства произошедшего и обратиться за необходимой помощью в другое учреждение. После этого следует направить письменную претензию в клинику, где животному не оказали должную помощь. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.

В претензии необходимо описать произошедшее, перечислить недостатки оказанной услуги и сформулировать свои требования. В зависимости от ситуации владелец может потребовать бесплатно устранить недостатки, снизить стоимость услуги, вернуть деньги за некачественное лечение или возместить убытки. К последним относятся в том числе расходы на дальнейшее лечение животного и проведение экспертного исследования.

В Роскачестве также посоветовали сохранить все документы, связанные с лечением питомца. Это договор с клиникой, чеки, назначения, выписки, результаты исследований, рецепты, заключения врачей, переписка с сотрудниками учреждения, а также фото– и видеоматериалы.

Кроме того, владельцу стоит запросить в первой клинике документы о проведенных процедурах, назначенных препаратах и их дозировках, а также результаты анализов и обследований.

Если из-за ненадлежащей ветеринарной помощи животное погибло или получило травмы и удалось установить связь между действиями клиники и наступившими последствиями, хозяин вправе потребовать возмещения имущественного вреда.

При гибели питомца можно требовать компенсацию его стоимости, а также расходов на лечение, диагностику, экспертизу и других подтвержденных убытков. Помимо этого, владелец может заявить требование о компенсации морального вреда.

В Роскачестве подчеркнули, что независимая ветеринарная экспертиза не обязательна для подачи претензии клинике или обращения в суд. Однако заключение специалиста часто играет важную роль: оно помогает определить, соответствовали ли действия ветеринарного врача обязательным требованиям и связано ли лечение с ухудшением состояния животного.

При необходимости суд может назначить судебную ветеринарную экспертизу. При рассмотрении дела судья оценивает все представленные доказательства в совокупности, а не только заключение эксперта, которого привлекла одна из сторон.