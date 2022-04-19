Роскачество обнаружило сыр с пальмовым маслом якобы из Татарстана

Роскачество провело исследование российских сыров марки «Тильзитер». Аналитики ведомства обнаружили признаки фальсификата в сыре, который якобы производится в Татарстане.

Исследование в лаборатории показало, что «Тильзитер» торговой марки «ЕмСыры» содержит растительные жиры. В нем были обнаружены фитостерины.

Торговая марка принадлежит ООО «Милкопт», зарегистрированному в Казани.

Указано, что сыр этой торговой марки был куплен в магазине «Маяк» Новосибирской области.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана уже сообщал, что «Милкопт» вероятно производит или распространяет фальсификат. Специалисты ведомства выезжали на место, указанное как адрес производства: Высокогорский район, Адьдермышское сельское поселение, Промышленная зона Сая Территория, здание 6. Никакого предприятия они там не нашли.