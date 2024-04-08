Роскачество обнаружило бактерии в шаурме из ларьков Москвы и Санкт-Петербурга

Роскачество исследовало шаурму 29 торговых марок. Из них 19 закуплены в Москве, а 10 – в Санкт-Петербурге. В одном из образцов специалисты обнаружили золотистый стафилококк, такая продукция может быть смертельно опасной, сообщают в Роскачестве.

«Только одна шаурма оказалась безопасной. У прочих товаров выявлено повышенное содержание: КМАФАнМ (количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) – 27 торговых марок, бактерий группы кишечной палочки – 15 торговых марок, колиформных бактерий – 1 торговая марка, золотистого стафилококка – 1 торговая марка, листерий – 2 торговые марки», – указано в телеграм-канале ведомства.

Повышенная микробная обсемененность, наличие патогенных микроорганизмов – все это говорит о несоблюдении гигиены, об антисанитарии, отмечают в Роскачестве.

Отмечается, что многие торговые сети уже провели внутренние расследования, после чего отправили заявки на проведение повторных испытаний.