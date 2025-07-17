Роскачество обнаружило кишечную палочку в сыре семи марок

В результате масштабной проверки 20 торговых марок сыра Бри с белой плесенью Роскачество обнаружило ряд нарушений, включая санитарные, пишет ТАСС.

В образцах брендов «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef и «Городецкая сыроварня» была обнаружена кишечная палочка.

Проблемы с маркировкой затронули французский сыр «Fromager d’Affinos Excellence», продававшийся на развес без даты производства и сведений об импортере. Еще в семи образцах (включая «Атон», «Нормандию», Treville и другие) не указано наличие плесени Geotrichum candidum, который безопасен, но по закону должен быть обозначен в составе.

Кроме того, у марок Schonfeld и Treville были выявлены расхождения между фактическим и заявленным содержанием белка и жира.

Эксперты отметили, что по результатам исследования не выявлено критических рисков для здоровья. Однако в то же время ни один сыр не соответствует всем требованиям опережающего стандарта Роскачества, тем самым претендентов на присвоение государственного «Знака качества» нет.