Роскачество нашло в твороге некоторых производителей «мясной клей»

Сотрудники Роскачества обнаружили в твороге ряда производителей микробную трансглютаминазу, или как ее называют мясной клей. Проверялся творог 5% жирности от популярных торговых марок по 77 показателям. Один из товаров купили на Даниловском рынке, 20 марок произведены в России, одна — в Белоруссии, пишет РБК.

Микробная трансглютаминаза — фермент, модифицирующий структуру белков, который делают, используя микроорганизмы. Он «склеивает» между собой кусочки мышечной ткани в монолитный продукт типа ветчины или стейка и других белковых продуктов. Когда делают творог, этот фермент повышает выход продукта и улучшает его товарные свойства, удерживая сывороточные белки и тем самым позволяет экономить на естественных заквасках.

«Мясной клей» нашли в твороге «Свежее завтра» и «Славянские кружева». По словам заведующей лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности Елены Юровой, недобросовестные производители могут использовать микробную трансглютаминазу, чтобы ускорить процесс производства творога.

В Россельхознадзоре напомнили, что этот фермент запретили использовать в РФ с 1 января 2020-го.

В твороге с Даниловского рынка сотрудники нашли бактерии группы кишечной палочки. В твороге марок «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Можайский», «Нытвенский маслозавод» и «Ярче!» было превышено содержание дрожжей. Также во «Вкуснотеево», «Нытвенский маслозавод» и с Даниловского зафиксировали повышенную концентрацию плесени.

Всего исследовали 21 торговую марку. Из них в 15 не выявили нарушений по показателям микробиологической безопасности. Это «Вкусвилл», «Домик в деревне», «Искренне ваш», «Кубанский молочник», «Лебедянь молоко», «Простоквашино», «Рузское молоко», «Савушкин», «Свежее завтра», «Светаево», «Село Зеленое», «Славянские кружева», «Талицкий», «Экомилк», «Эконива». Но творог некоторых из них не соответствовал требованиям по количеству молочнокислых бактерий («Кубанский молочник», «Рузское молоко», «Свежее завтра», «Светаево», «Село Зеленое», «Экомилк», «Эконива»). Продукция с Даниловского рынка не отвечает требованиям ГОСТа и стандартам Российской системы качества по массовой доли белка, которая в этом твороге составляет всего 11,8%, тогда как в продукте 5% жирности она должна быть не менее 16%.

Россельхознадзор вынес предостережение ООО «Молодел» («Славянские кружева»), ОАО «Северное молоко» («Свежее завтра»), ООО «Алтайская буренка» («Ярче!»), а Роспотребнадзор — ООО «Маслозавод Нытвенский» («Нытвенский маслозавод»). Причем «Нытвенский маслозавод» планируют еще внепланово проверить.

В ответ производители творога «Искренне ваш», «Можайское», «Лебедянь молоко», а также торговые сети «Чижик», «Вкусвилл», «Впрок.ру», «Ашан» и «Лента» уже приняли необходимые меры.