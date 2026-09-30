Роскачество: молчание сотрудника на удаленке в чате еще не означает прогул

Сам по себе факт, что сотрудник на удаленке несколько часов не отвечал в рабочем чате, еще не говорит о прогуле. Об этом в беседе с RT рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

По ее словам, для дистанционной работы особенно важно заранее договориться не только о результате, который должен быть получен, но и о формате взаимодействия: в какие часы сотрудник доступен, через какие каналы с ним можно связаться и в течение какого времени от него ожидается ответ.

Шульженко пояснила, что такие условия могут быть закреплены в трудовом договоре, локальном нормативном акте, регулирующем внутренние коммуникации, и в целом транслироваться и поддерживаться культурой компании.

Эксперт отметила, что если сотрудник систематически отсутствует на связи и не выполняет задачи, работодателю важно сначала поговорить с коллегой и узнать причины такого поведения. Возможно, проблема заключается в некорректном распределении нагрузки и не является формой неприятия. Если после разговора достигнутые договоренности не выполняются, компании стоит зафиксировать конкретное нарушение и запросить у сотрудника письменные объяснения.