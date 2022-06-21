Роскачество готовит ГОСТы на сыры Гауда, Эдам и Тильзитер

Через полтора года в России появятся ГОСТы приготовления таких сортов сыра, как Гауда, Эдам и Тильзитер. Роскачество готовит их уже сейчас.

«Это популярные у потребителей, но не исконно российские сорта сыра, поэтому на них пока нет национальных стандартов — ГОСТов», — сказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью ТАСС.

Он объяснил, что из-за отсутствия стандартов производители выпускают эти сыры с добавлением пальмового масла и даже меняют рецептуру.

«На подготовку стандарта уйдет до полугода: за это время мы сможет согласовать его с отраслью и профильными техническими комитетами Росстандарта. Затем в течение года после принятия будет действовать предварительный национальный стандарт. И если за это время мы поймем, что этот стандарт написан хорошо и действует эффективно, то через полтора года он станет ГОСТом. И в течение этого периода мы будем делать все, чтобы качество продукции не ухудшалось», — заключил Протасов.