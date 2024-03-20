Роскачество назвало возможным отключение смартфонов Apple и Google в России

Отключение смартфонов Apple и Google в России технически возможно, однако сами компании вряд ли решатся на такой шаг. Об этом, оценивая возможность блокировки смартфонов от этих корпораций, сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Он отметил, что устройства могут быть отключены по аналогии с украденными. В таком случае владельцы Apple полностью потеряют данные, хранящиеся в гаджете, а смартфонов на Android смогут вернуть их, но с большими финансовыми затратами.

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Однако, заверил Кузьменко, такое вряд ли случится, так как грозит компаниям потерей репутации. Помимо этого, на смартфонах не указано, для какой страны они произведены. Также пункт блокировки не включает подобных условий для отключения устройства.

«Во-вторых, если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций», — резюмировал специалист.

Еще один аргумент в пользу отказа от блокировки — иностранцы, которые приезжают в Россию.