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Роскачество дало советы, как минимизировать вред от смартфонов
Центр цифровой экспертизы Роскачества дал советы по использованию смартфона, чтобы минимизировать вред от самого популярного в жизни каждого человека гаджета. Памятка опубликована в телеграм-канале ведомства.
Специалисты предостерегли от постоянного использования телефона в случаях, когда человек хочет отдохнуть.
«Листание ленты соцсетей и новостей, тревожное чувство, когда телефона нет под рукой, – мобильная зависимость. Рекомендуется периодически устраивать себе хотя бы день отдыха от телефона, чтобы успокоить нервы и дать разрядку организму», – сказано в табличке.
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