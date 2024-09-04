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Общество 4 сентября 2024 18:05

Роскачество дало советы, как минимизировать вред от смартфонов

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Роскачество дало советы, как минимизировать вред от смартфонов
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Центр цифровой экспертизы Роскачества дал советы по использованию смартфона, чтобы минимизировать вред от самого популярного в жизни каждого человека гаджета. Памятка опубликована в телеграм-канале ведомства.

Специалисты предостерегли от постоянного использования телефона в случаях, когда человек хочет отдохнуть.

«Листание ленты соцсетей и новостей, тревожное чувство, когда телефона нет под рукой, – мобильная зависимость. Рекомендуется периодически устраивать себе хотя бы день отдыха от телефона, чтобы успокоить нервы и дать разрядку организму», – сказано в табличке.

Фото: телеграм-канал «Роскачества»

#роскачество #полезная информация
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