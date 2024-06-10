Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Роскачество: 15% россиян посетили Казань в 2023 году
За последний год 15% россиян путешествовали по Казани и другим городам Поволжья (Нижний Новгород, Чебоксары, Самара, Саратов, Волгоград и Астрахань). Об этом говорят результаты опроса Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, пишет «Лента.ру».
Самым популярным местом отдыха стал Краснодарский край. В 2023 году туда слетали 23% опрошенных россиян.
В топ-3 по популярности также попали Питер (11%) и Москва (10%).
Интересно, что 88% россиян путешествовали внутри страны. Причем 52% выезжали за пределы своего федерального округа, а 36% путешествовали в его пределах.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»