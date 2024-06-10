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Общество 10 июня 2024 18:41

Роскачество: 15% россиян посетили Казань в 2023 году

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За последний год 15% россиян путешествовали по Казани и другим городам Поволжья (Нижний Новгород, Чебоксары, Самара, Саратов, Волгоград и Астрахань). Об этом говорят результаты опроса Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, пишет «Лента.ру».

Самым популярным местом отдыха стал Краснодарский край. В 2023 году туда слетали 23% опрошенных россиян.

В топ-3 по популярности также попали Питер (11%) и Москва (10%).

Интересно, что 88% россиян путешествовали внутри страны. Причем 52% выезжали за пределы своего федерального округа, а 36% путешествовали в его пределах.

#роскачество #Казань #путешествия
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