Роскачество: 15% россиян посетили Казань в 2023 году

За последний год 15% россиян путешествовали по Казани и другим городам Поволжья (Нижний Новгород, Чебоксары, Самара, Саратов, Волгоград и Астрахань). Об этом говорят результаты опроса Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, пишет «Лента.ру».

Самым популярным местом отдыха стал Краснодарский край. В 2023 году туда слетали 23% опрошенных россиян.

В топ-3 по популярности также попали Питер (11%) и Москва (10%).

Интересно, что 88% россиян путешествовали внутри страны. Причем 52% выезжали за пределы своего федерального округа, а 36% путешествовали в его пределах.