Росимуществу не удалось взыскать с Казанской епархии затраты на газ и электроэнергию

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Татарстане и Ульяновской области подало иск в Арбитражный суд РТ к Казанской епархии Русской православной церкви Московского патриархата и принадлежащему ей Свияжскому Богородице-Успенскому мужскому монастырю. Оно требовало взыскать с них 4,02 млн рублей коммунальных расходов, а также чуть более 1 тыс. рублей пени.

По данным ведомства, за два года, с 1 января 2019 по 1 января 2022 года, расходы Свияжского монастыря за газ составили 669,4 тыс. рублей, еще 220,9 тыс. рублей было потрачено на электроэнергию. Кроме того, истец требовал возмещения расходов на газ и свет и с самой Казанской епархии: речь шла 1,9 млн рублей и 1,3 млн рублей соответственно.

Суд установил, что 1 декабря 2021 года между Управлением Росимущества и Казанской епархией был заключен договор безвозмездного пользования имуществом, принадлежащем государственной казне РФ. Согласно ему, религиозная организация приняла во временное владение и пользование недвижимость в селе Свияжск Зеленодольского района. А именно: Успенский собор, Архимандричий корпус мужского монастыря и Монастырское училище Успенского монастыря. У теруправления Росимущества заключены государственные контракты на поставку им газа и электричества.

Ранее, в сентябре того же 2021 года, истец по поручению Федерального агентства по управлению государственным имуществом передал епархии в собственность такие объекты культурного наследия, как Троицкая церковь, Братский корпус Иоанно-Предтеченского монастыря (женская трапезная), Сергиевская церковь и ограда женского монастыря. В контрактах на поставку газа и электроэнергии значится также котельная Сергиевской церкви. По ним Росимущество несло расходы. Требования к Свияжскому Богородице-Успенскому мужскому монастырю предъявлены как к организации, фактически использующему данное имущество.

Суд установил, что в распоряжении Росимущества было предписано оформить процедуру передачи религиозных объектов в собственность по акту приема-передачи с внесением сведений в реестр федеральной собственности. Право собственности возникает с момента государственной регистрации права в соответствующем органе. Однако оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего это обстоятельство, в материалах дела не было представлено. Что же касается состоявшейся ранее передаче объектов в безвозмездное пользование Казанской епархии, бумаги, которая фактически бы подтверждала это, в материалах дела также не содержится.

В то же время в арбитраж поступил договор энергоснабжения объектов монастыря. Свияжский монастырь в свое время, в марте 2005 года, заключал его с «Татэнерго», преемником которого стал «Татэнергосбыт». При этих условиях суд отказал территориальному управлению Росимущества в иске.

При этом Арбитражный суд Татарстана отметил, что истец, если выявится задвоение оплаты по коммуналке, вправе обратиться с иском о взыскании неосновательного обогащения к ресурсоснабжающим организациям.