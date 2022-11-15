Росимущество требует отменить торги по продаже имущества «Казанской киностудии»

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области подало иск в Арбитражный суд РТ с требованием отменить торги по продаже имущества ОАО «Казанская киностудия». Заявление собственника предприятия-банкрота адресовано арбитражному управляющему и новому владельцу активов. Речь идет о здании гаража площадью 361 кв .м, на улице Восстания, 98, которое находится не в лучшем состоянии, и земельном участке там же в 24 сотки.

На открытом аукционе 8 августа эту недвижимость за 8,9 млн рублей приобрело находящееся неподалеку ЗАО «Идея-Телеком», которое обес­пе­чивает связью ре­зиден­тов ин­но­ваци­он­но­го тех­но­пар­ка «Идея» и тех­но­поли­са «Химград». Договор купли-продажи был заключен 19 августа. Росимущество требует признать незаконным как отчет об оценке недвижимости, так и сами торги, и договор купли-продажи.

Как сообщила на предварительном судебном заседании в Арбитражном суде Татарстана представитель управления Росимущества, «недвижимость в зоне общественно-деловой застройки Казани столько стоить не может: цены на землю начали существенно расти еще в 2021 году». Она пояснила, что Росимущество, являющееся собственником «Казанской киностудии», приняло решение о подаче иска после того, как получило от реализации ее имущества 66 тыс. рублей. Большая часть суммы (8,5 млн рублей) пошла на покрытие долга перед единственным кредитором Романом Сакулиным.

Заместитель гендиректора компании A-Development Владимир Шайхиев полагает, что претензии Росимущества могут быть обоснованы. «Участок был продан почти в два раза ниже кадастровой стоимости, которая близка к 16,5 миллионам рублей», — сообщил он «Татар-информу».

Стоимость сотки составила 375 тысяч. «Таких цен и близко нет», — уверен эксперт. По его мнению, применительно к этому участку, можно вести речь о стоимости сотки в миллион рублей и выше. Заместитель гендиректора компании A-Development подтверждает, что цены на землю — «единственный невосполнимый ресурс» — пошли вверх в Казани еще год назад. В итоге сейчас в столице Татарстана «уже никого не удивляет цена земельного участка из расчета 4-5 миллионов рублей за сотку».

Казанская студия кинохроники была организована в 1932 году на основе Татарской производственной базы «Союзкинохроника» (с 2006 года носила название «Казанской киностудии»). В 60-х годах стала одной из крупнейших студий документального кино в стране.

В советское время главной деятельностью киностудии были съемки летописи. Киножурналы и документальные фильмы охватывают всю историю республики, начиная с 20-х годов ХХ века. Благодаря «Казанской киностудии» был создан Союз кинематографистов, «Татаркино», КМФМК.

В 2013 году, когда финансовые проблемы «Казанской киностудии» уже обозначились, ее гендиректор Николай Борисов говорил СМИ, что студии необходимо как минимум 15 млн рублей с рассрочкой на пять лет, идет поиск спонсоров. Сообщал он и о концепции развития, представленной в Росимущество и в Микульт РТ. Один из предложенных вариантов сводился к организации на базе киностудии Дома кино.