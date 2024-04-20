Росимущество продало 100% акций «Росспиртпрома» за 8,2 млрд рублей

Росимущество смогло продать 100% акций «Росспиртпрома». Стоимость «пакета ценных бумаг» составила 8,2 млрд рублей, следует с портала электронных торгов госимущества ГИС «Торги». Покупателем лота стало ООО «Бизнес-альянс». Причем аукцион был повторным, а начальная цена лота составляла 10,61 млрд рублей. Заявки на участие в аукционе принимались до 10 апреля.

Сначала аукцион хотели провести 24 января, но 17 января торги отменили, так как не поступало заявок. Отметим, что пакет акций АО «Росспиртпром» включен в программу приватизации федерального имущества на 2022-2024 годы.

У компании «Росспиртпром» есть в собственности 8 спиртовых заводов. Они находятся в Тульской, Курской, Новосибирской и других областях. Еще «Росспиртпром» владеет двумя сервисными фирмами.

«Росспиртпром» производит этиловый спирт, транспортирует его, а также утилизирует нелегальные продукты и оборудования, на котором этот спирт изготовили.