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Росимущество продало 100% акций «Росспиртпрома» за 8,2 млрд рублей
Росимущество смогло продать 100% акций «Росспиртпрома». Стоимость «пакета ценных бумаг» составила 8,2 млрд рублей, следует с портала электронных торгов госимущества ГИС «Торги». Покупателем лота стало ООО «Бизнес-альянс». Причем аукцион был повторным, а начальная цена лота составляла 10,61 млрд рублей. Заявки на участие в аукционе принимались до 10 апреля.
Сначала аукцион хотели провести 24 января, но 17 января торги отменили, так как не поступало заявок. Отметим, что пакет акций АО «Росспиртпром» включен в программу приватизации федерального имущества на 2022-2024 годы.
У компании «Росспиртпром» есть в собственности 8 спиртовых заводов. Они находятся в Тульской, Курской, Новосибирской и других областях. Еще «Росспиртпром» владеет двумя сервисными фирмами.
«Росспиртпром» производит этиловый спирт, транспортирует его, а также утилизирует нелегальные продукты и оборудования, на котором этот спирт изготовили.
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