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Ру Тат
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28 апреля 2021  11:32

Росимущество передало Башкирии 3 га земли для создания музея под открытым небом

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Земельный участок площадью более трех гектаров передало Росимущество в собственность Башкортостану для создания архитектурно-этнографического музея. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На выделенной территории планируется открыть архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Атайсал — земля предков» с археологическим фондохранилищем. 

Размещение на территории памятников архитектуры, которые составляют историко-культурное наследие Башкирии, позволит включить объект в туристические маршруты республики. В лесопарковой зоне планируется проведение культурно-массовых мероприятий.

Объект разместят на территории Музея зодчества Башкортостана — филиала Республиканского историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа».

музей под открытым небом
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