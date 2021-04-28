Росимущество передало Башкирии 3 га земли для создания музея под открытым небом

Земельный участок площадью более трех гектаров передало Росимущество в собственность Башкортостану для создания архитектурно-этнографического музея. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На выделенной территории планируется открыть архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Атайсал — земля предков» с археологическим фондохранилищем.

Размещение на территории памятников архитектуры, которые составляют историко-культурное наследие Башкирии, позволит включить объект в туристические маршруты республики. В лесопарковой зоне планируется проведение культурно-массовых мероприятий.

Объект разместят на территории Музея зодчества Башкортостана — филиала Республиканского историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа».