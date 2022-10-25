Росимущество оплатит счета мобилизованных россиян за коммунальные услуги

Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммунальные услуги. Они также смогут расторгнуть договоры о съеме жилья без штрафов, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с неиспользованием арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, мобилизованными гражданами и добровольцами (арендаторами федерального имущества), Росимущество самостоятельно уплачивает за них коммунальные платежи», — сказано в сообщении.

Сейчас также принимаются заявления граждан, которые оказались призваны из запаса, и добровольцев на отсрочку платежей по аренде федерального имущества. Она будет предоставлена на весь период военной службы.

О проведении в стране частичной мобилизации из-за продолжающейся с 24 февраля этого года специальной военной операции на Украине Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября.