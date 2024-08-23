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Происшествия 23 августа 2024 10:57

Росгвардия задержала угонщика маршрутки в Елабуге

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Елабуге задержали мужчину, подозреваемого в угоне маршрутного микроавтобуса, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел утром, когда водитель маршрутки ненадолго отлучился на остановке. Воспользовавшись моментом, злоумышленник сел за руль и уехал вместе с тремя пассажирами, которых вскоре высадил. Затем угонщик направился в ближайшее село.

Получив информацию об угоне и приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии оперативно выехали в указанное село. Там они обнаружили похищенный микроавтобус и задержали неподалеку 42-летнего мужчину, похожего по описанию.

Задержанный признался в содеянном, объяснив свой поступок желанием добраться до дома. Подозреваемый передан полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту угона возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством».

#Угон автомобиля
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