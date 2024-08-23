Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Росгвардия задержала угонщика маршрутки в Елабуге
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Елабуге задержали мужчину, подозреваемого в угоне маршрутного микроавтобуса, сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел утром, когда водитель маршрутки ненадолго отлучился на остановке. Воспользовавшись моментом, злоумышленник сел за руль и уехал вместе с тремя пассажирами, которых вскоре высадил. Затем угонщик направился в ближайшее село.
Получив информацию об угоне и приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии оперативно выехали в указанное село. Там они обнаружили похищенный микроавтобус и задержали неподалеку 42-летнего мужчину, похожего по описанию.
Задержанный признался в содеянном, объяснив свой поступок желанием добраться до дома. Подозреваемый передан полиции для дальнейшего разбирательства.
По факту угона возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством».
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников