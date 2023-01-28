Росгвардия уничтожила стоянку лодок ВСУ и не дала украинским военным перейти через Днепр

Росгвардейцы уничтожили стоянку лодок, которую бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали использовать для переправы через Днепр, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. Уточняется, что артиллеристы ведомства нанесли удары непосредственно по стоянке, а также по четырем наблюдательным пунктам украинских военных на правом берегу реки.

В целом за неделю артиллеристы Росгвардии при поддержке подразделений в Херсонской и Запорожской областях выполнили 703 тактические задачи. В частности, им также удалось найти семь схронов с вооружением ВСУ близ дорог и в районе лесополосы. Благодаря этому были изъяты пулеметы, тротиловые шашки, заряды для снарядов Д-30, гранаты Ф-1 и патроны различного калибра.

Это не первая попытка ВСУ переправиться через Днепр – в ежедневных сводках Минобороны уже сообщалось об их предотвращении. Кроме того, врио Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о постоянных попытках ВСУ форсировать Днепр, которые пресекаются российской армией. Эти попытки неудачны, так как почти абсолютно вся пойма реки контролируется Вооруженными силами РФ, подчеркнул он.