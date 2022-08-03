Росгвардия сообщила об уничтожении шести украинских диверсантов в ЛНР

Спецназ Росгвардии уничтожил шесть украинских диверсантов в Луганской народной республике. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Бойцы вступили в бой с украинской диверсионной группой, которая скрывалась в лесном массиве. Ее местонахождение удалось отследить при помощи российских беспилотников.

«По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар», — сказано в сообщении.

На месте росгвардейцы обнаружили ПЗРК, гранатомет РПГ-7, гранатомет иностранного производства, более 2 килограммов тротила и порядка 400 гранат.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого многие страны Запада начали ужесточать санкции против РФ и поставлять вооружение Киеву.