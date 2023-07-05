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Росгвардия проверяет, безопасны ли детские лагеря в Татарстане
Росгвардия Татарстана проводит проверки безопасности детских лагерей, сообщают в пресс-службе ведомства.
На территории Республики Татарстан работают 128 стационарных загородных и 46 палаточных детских лагерей. Чтобы каникулы у юных отдыхающих проходили не только увлекательно, но и безопасно, сотрудники Росгвардии организуют плановые проверки таких учреждений.
Сотрудники Росгвардии проверяют антитеррористическую защищенность лагерей и инспектируют организацию работы частных охранных организаций. Инспектор лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ майор полиции Адель Салахутдинов рассказал, что, прежде всего, у охранников проверяют должностные инструкции, лицензии, удостоверения частного охранника, форменное обмундирование и другую документацию. Он отметил, что в этом летнем сезоне при проверке детских лагерей грубых нарушений у ЧОО не выявлено.
При проверке антитеррористической защищенности сотрудник казанского управления Росгвардии проверил, достаточно ли в лагере оборудованных точек видеонаблюдения и имеется ли архивация видеозаписей на мониторе компьютера. Также он изучил записи в журнале проверок и соответствующую документацию. После этого росгвардеец отправился на осмотр территории, в ходе которой проверил целостность ограждений, дверей запасных выходов и замков. Во время мероприятия, комиссия также организовала на объекте контрольную «сработку» кнопки экстренного вызова наряда вневедомственной охраны Росгвардии.
«Основная задача вневедомственной охраны во время проверок - обследование антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объекта. Здесь все соблюдено согласно нормативам», – отметил офицер казанского управления майор полиции Андрей Фомин.
Проверка показала, что все основные требования, предъявляемые к безопасности детского отдыха, в лагере «Восток» соблюдаются, никаких нарушений не выявлено.
«Наше учреждение может принять 180 ребятишек. Естественно, их безопасность необходимо обеспечивать на должном уровне. Мы давно сотрудничаем с Росгвардией в данном вопросе. Организованные у нас меры безопасности, считаю, необходимы, потому что родители должны быть уверены, что их дети отдыхают в защищенном месте», – рассказал начальник лагеря Сергей Новиков.
Комиссионные обследования оздоровительных лагерей будут проходить до окончания летних каникул, отметили в ведомстве.
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