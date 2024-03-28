Росгвардия предупредила охотников, чем чревато ношение оружия в состоянии опьянения

Во время сезона весенней охоты в прошлом году сотрудниками Росгвардии и Госкомитета РТ по биоресурсам было проверено более 900 охотников. 20 из них нарушили правила транспортировки, ношения, хранения и использования оружия. Такие данные сообщил сегодня замначальника отдела контроля за оборотом оружия Центра ЛРР Управления Росгвардии по РТ Рамиль Камалиев на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Как показывает практика, в сезон охоты граждане выезжают с оружием в поля, леса и зачастую допускают нарушения элементарных правил транспортировки оружия, его ношения и применения. В отношении 12 владельцев составлены административные протоколы за нарушение правил охоты. По итогам профилактических рейдов 26 владельцев лишились своего оружия», — сказал он.

Спикер предупредил, что аналогичные мероприятия запланированы и в предстоящий сезон охоты в 2024 году. Особое внимание сотрудниками лицензионно-разрешительной работы будет уделяться выявлению фактов ношения оружия в состоянии алкогольного опьянения.

«К сожалению, не редкость, когда охотники выезжают на природу, выпивают, начинают стрелять по банкам, допускают различные нарушения», — заметил Камалиев.

В Кодекс об административных правонарушениях добавлена санкция за ношение оружия в состоянии опьянения, которая влечет наказание в виде штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. Также предусмотрена ответственность за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.