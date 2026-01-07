Росгвардия обеспечила безопасность прихожан православных храмов в Рождество Христово в РТ

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Татарстане военнослужащие и сотрудники Росгвардии помогали обеспечивать порядок в православных храмах во время рождественских служб, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из главных мест празднования был Раифский Богородицкий монастырь, где в эту ночь собралось примерно 5 тысяч верующих. Для охраны обители вместе с полицией работали более 50 человек из специального моторизованного полка Росгвардии, бойцов ОМОН «Ак барс» и сотрудников вневедомственной охраны.

В Набережных Челнах храмы перед началом служб проверили кинологи отряда «Тайфун», а в остальных городах и районах республики за безопасностью прихожан следили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Благодаря принятым мерам, в праздничную ночь не было зафиксировано никаких нарушений общественного порядка.